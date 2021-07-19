Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.

Текст декларации опубликован на сайте украинского главы государства.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС", - говорится в документе.

Декларация определяет, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.

"Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз", - отмечается в документе.

Три страны также отмечают готовность сотрудничать с ЕС в сфере общей политики безопасности и обороны, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, борьбы с дезинформацией, развития платформ сотрудничества с соответствующими ведомствами и службами ЕС.