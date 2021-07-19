Последнее обновление: 19.07.2021 17:52

В Чехии обнаружили первый случай штамма "дельта плюс"

В Чехии подтвердили первый случай мутировавшего варианта коронавируса "дельта плюс" - нового варианта индийского штамма "дельта". Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного института общественного здоровья Штепанка Чехова.

Штамм подтвердили у 30-летней женщины из Южной Моравии. Это один из около 200 подтвержденных случаев по всей Европе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

По данным за последние две недели, обычный штамм "дельта" уже стал доминирующим и составляет 70-80% исследованных образцов, тогда как британский штамм постепенно вытесняется. В то же время случаи южноафриканского и бразильского штамма - редкость.

Пресс-секретарь отметила, что точные данные о "дельта плюс" еще недоступны и пока неясно, насколько он заразнее обычного "дельта" и увеличивает ли риск тяжелого течения заболевания.

Вице-премьер Ян Гамачек отметил, что пока правительство не планирует усиливать карантин в связи с распространением индийского штамма. Он добавил, что лучшим способом борьбы с эпидемией является вакцинация, и призвал всех, кто еще не сделал этого, прийти на прививку.

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