Мандат спецдокладчика СПЧ ООН по Беларуси был продлен еще на один год

Члены Совета по правам человека ООН 13 июля проголосовали за резолюции по ситуации с правами человека в Беларуси, которая предусматривает продление на 1 год мандата спецдокладчика по правам человека в РБ.

Резолюция призывает власти взаимодействовать со спецдокладчиком и вернуться к диалогу, а также дать ему возможность посещать Беларусь и общаться с заинтересованными лицами в правительстве и из числа гражданского общества.

Члены Совета выразили глубокую озабоченность нарушениями прав человека и непрерывными сообщениями о пытках и жестоком обращении с задержанными. Они в очередной раз призвали белорусское правительство к соблюдению взятых на себя международных обязательств в сфере защиты прав человека и потребовали немедленного освобождения всех репрессированных, а также непредвзятого расследования сообщений о нарушениях прав человека и пыток, сообщает правозащитный центр «Весна».

СПЧ также настаивает на том, чтобы в Беларуси было пересмотрено законодательство о выборах, которое сейчас идет вразрез с международными демократическими требованиями, а также чтобы был создан государственный орган по надзору за соблюдением прав человека.

Официальный представитель Беларуси в ООН Юрий Амбражевич раскритиковал резолюцию и действия Европейского союза в отношении Беларуси, призвал не вмешиваться в дела страны и голосовать "против". Его своими выступлениями поддержали представители России, Венесуэлы, Китая, Кубы и Эретрии.

По предложению России было проведено голосование, согласно которому резолюция была принята: 21 страна-участница выступила "за", 7 – "против", 19 – "воздержалась".