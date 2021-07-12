В Беларуси очередные 10 Telegram-каналов признаны экстремистскими

По ходатайству органов прокуратуры еще десять telegram-каналов и чатов признаны экстремистскими, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

"На основании закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера "Телеграм" "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.