Власти Беларуси неожиданно поддержали Китай в расследовании ВОЗ

МИД Беларуси неожиданно выступил с заявлением в поддержку Китая в ситуации с расследованием ВОЗ о происхождении коронавируса.

«Беларусь серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления на Организацию и на отдельные государства», - говорится в заявлении.

МИД РБ напоминает, что международные эксперты в начале этого года посетили Китай и по итогам миссии подготовили в марте доклад, в котором изложили свои выводы и рекомендации, в том числе назвав «крайне маловероятной» гипотезу о лабораторном происхождении вируса.

При этом ведомство утверждает, что Китай «не на словах, а на деле открыто и прозрачно взаимодействует с ВОЗ с первых дней вспышки коронавируса, вносит весомый вклад в разработку вакцин и методов лечения».

«[Вместе с тем]представители отдельных государств настойчиво тиражируют заявления в международных организациях и в СМИ, свидетельствующие о попытках дезавуировать выводы миссии ВОЗ, подменить их собственными умозаключениями, навязать свою точку зрения мировому сообществу. Такие попытки могут самым негативным образом отразиться на международном сотрудничестве по исследованию COVID-19 и снизить эффективность усилий по противодействию его дальнейшему распространению», - сказано в заявлении МИД РБ.