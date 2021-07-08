Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение об исключении Дмитрия Лаевского, адвоката Виктора Бабарико, из коллегии.

«Дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение исключить меня из коллегии адвокатов. За просьбу об оправдании людей», - сообщил Лаевский в своем телеграм-канале.

В ходе судебного процесса Лаевский попросил оправдать давших «признательные показания» коллег Виктора Бабарико.

Ранее, под репрессивные действия властей попали Максим Знак, Илья Салей, Александр Пыльченко, Юлия Леванчук, Максим Конон, Михаил Кирилюк, Людмила Казак.