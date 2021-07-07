МИД Литвы готовит ответные меры после решения Беларуси сократить диппредставительство в Минске

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в среду заявило, что готовит ответные меры после решения Беларуси сократить персонал дипломатического представительства страны в Минске до минимума.

"Готовятся ответные меры. Позже информируем о деталях", - сказала пресс-атташе министра ИД Витауте Шмайжите-Кулешене, которую цитирует Delfi.

МИД Беларуси во вторник сообщил, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси". Решение Литвы предоставить дипломатически статус офису Светланы Тихановской вызвало бурную реакцию у режима Лукашенко: 6 июля МИД вызвал на ковер Временного поверенного в делах Литвы Асту Андрияускене.