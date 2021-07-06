Последнее обновление: 06.07.2021 21:26

ООН обеспокоена приговором Виктору Бабарико

ООН обеспокоена приговором экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и призывает все политические силы Беларуси к диалогу.

Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели эти сообщения, они вызывают беспокойство. Мы вновь призываем к открытому диалогу всех политических сил в Беларуси", - заявил Дюжаррик во время брифинга.

Верховный суд РБ 6 июля приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.



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