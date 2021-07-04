Лукашенко: Меня это убило - "Магутны Божа" в зале театра

Лукашенко, посетивший в минувшую субботу Оперный театр, заявил, что исполнение гимна-молитвы «Магутны Божа»в театрах во время поствыборных протестов «убило» его, а также предостерег интеллигенцию от участия в политике.

«Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти», - сказал Лукашенко во время стендапа в Оперном.

«Я первым, а вы следом, как интеллигенция, которая должна вести за собой народ, будем виноваты в том, что упустили страну. Поэтому мы должны объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену, и после меня - в эту политику. Мы после себя должны оставить что-то детям», - отделил пенсионер мух от котлет.

Многие представители белорусской интеллигенции открыто выступали и выступают в поддержку участников массовых протестов. Кроме того, осенью 2020 года основная труппа театра имени Янки Купалы уволилась в знак солидарности с уволенным директором Павлом Латушко.

Подобное поведение интеллигенции Лукашенко увязал с тем, ч то редко бывал в театрах.

"…наверное, упустил я вас в том плане, что редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях. В этом, наверное, и есть вина, что здесь чуть ли не звучал "Магутны Божа". Не со сцены, в зале. Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе", - возмутился пенсионер.

"Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов… …прежде чем что-то сделать, а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране, думайте, следите за каждым своим шагом», - предостерег Лукашенко.