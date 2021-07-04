Таджикистан ввел обязательную вакцинацию взрослого населения от коронавируса

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса в Таджикистане объявил об обязательной вакцинации жителей страны старше 18 лет.

«Согласно решению штаба, <...> вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет», — сказано в заявлении, передает РБК.

В штабе отметили, что вакцинация будет производиться на бесплатной основе. Не имеющие прививки граждане должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение.

В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca индийского производства, а также вакцины «CoronaVac» производства компании SinoVac.