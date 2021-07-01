Лукашенко и Путин поговорили по телефону о "нелегитимных" западных санкциях

Лукашенко и Путин 1 июля созвонились по телефону.

Путин в беседе с Лукашенко выразил солидарность с Беларусью, противостоящей "нелегитимным западным санкциям", сообщает ТАСС.

Также Путин и Лукашенко по телефону обсудили "проблематику продолжающегося санкционного давления на Беларусь".

По информации пресс-службы Лукашенко, стороны "отдельно остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы".

Кроме того, обсуждался вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. На сегодня открытым остается вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. В настоящее время обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Достигнута договоренность, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.

"Подробно Лукашенко и Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки", - говорится в сообщении.

Помимо этого, обсуждалось региональное сотрудничество. Затронута была также ситуация вокруг Беларуси и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами.

Во время разговора ... договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.