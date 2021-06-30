Последнее обновление: 30.06.2021 18:12

Франция ослабила карантин: отменили ограничения в кафе и спортзалах

Во Франции начался очередной этап ослабления карантинных ограничений в условиях уменьшения активности распространения коронавируса.

Это предусмотрено правительственной стратегией постепенного выхода из режима карантина и возвращения страны к нормальной жизни.

В рамках четвертого и, как надеется руководство страны, последнего этапа завершения карантина во Франции с 30 июня отменены ограничения на посещение ресторанов, баров и кафе, заведений культуры и спортзалов.

Ограничение относительно заполненности помещений на 75% остается для концертных залов, общественных пространств, где проводятся фестивали, спортивные соревнования.

В то же время для посещения массовых публичных мероприятий, которые собирают более тысячи участников, необходим санитарный паспорт (сертификат), где содержится информация о вакцинации лица, результатах негативного теста на коронавирус, наличии антител в случае, если человек уже переболел COVID-19.

Ранее во Франции отменили комендантский час и требование ношения масок на улице.

При этом общие санитарные правила и требования в условиях пандемии, включая социальное дистанцирование, регулярное применение дезинфицирующих средств, являются обязательными.



blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование