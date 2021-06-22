Последнее обновление: 22.06.2021 10:36

В фестивале «Славянское единство» вместе с Беларусью и Россией вместо Украины будет участвовать ДНР

В этом году в фестивале «Славянское единство», который ежегодно проводится на стыке границ России, Беларуси и Украины у монумента «Три сестры», вместо Украины будут участвовать структуры от так называемой Донецкой народной республики (ДНР), которую украинский парламент признал террористической организацией, пишет Радио «Свобода».

Департамент культуры Брянской области опубликовал программу фестиваля «Славянское единство».

Мероприятия будут проходить в основном онлайн.

«Впервые мероприятие состоялось в 1969 году, в то время оно проходило в качестве встречи делегаций приграничных областей - Гомельской, Брянской и Черниговской. Но и сегодня, спустя 51 год, сохраняется единство трех славянских народов, укрепляется дружба, развивается сотрудничество», - писал сайт «Клинцы-Инфо».



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