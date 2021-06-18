В Гонконге произведены задержания в редакции оппозиционной газеты Apple Daily

В Гонконге сотни полицейских в четверг, 17 июня, произвели обыски в редакции продемократической газеты Apple Daily, принадлежащей католическому издателю Джимми Лаю.

Пять руководящих сотрудников издания задержаны по подозрению в нарушении принятого в КНР закона о национальной безопасности, сообщил независимый новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на данные полиции.

Четырем задержанным мужчинам и одной женщине вменяется в вину создание угрозы национальной безопасности путем предполагаемого сотрудничества с иностранными державами. Глава полиции Гонконга Джон Ли на пресс-конференции предостерег журналистов от солидарности с "преступниками" из Apple Daily. "Вы заплатите высокую цену, если будете стоять на стороне эти преступников", - предупредил Ли.

Это уже вторая за последние десять месяцев полицейская операция против Apple Daily, которая была основана Джимми Лаем и поддерживает демократическое движение в Гонконге. 73-летний Лай, задержанный в ходе первого обыска в августе, в 2021 году в ходе нескольких судебных процессов был приговорен к 20 месяцам лишения свободы за участие в продемократических демонстрациях в Гонконге в 2019 году, передает DW.

В отношении него также возбуждено два дела по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности. В случае обвинительного приговора Ли будет угрожать пожизненное тюремное заключение. Власти Гонконга уже заморозили все имущество Джимми Лая.