Последнее обновление: 18.06.2021 10:33

В Гонконге произведены задержания в редакции оппозиционной газеты Apple Daily

В Гонконге сотни полицейских в четверг, 17 июня, произвели обыски в редакции продемократической газеты Apple Daily, принадлежащей католическому издателю Джимми Лаю.

Пять руководящих сотрудников издания задержаны по подозрению в нарушении принятого в КНР закона о национальной безопасности, сообщил независимый новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на данные полиции.

Четырем задержанным мужчинам и одной женщине вменяется в вину создание угрозы национальной безопасности путем предполагаемого сотрудничества с иностранными державами. Глава полиции Гонконга Джон Ли на пресс-конференции предостерег журналистов от солидарности с "преступниками" из Apple Daily. "Вы заплатите высокую цену, если будете стоять на стороне эти преступников", - предупредил Ли.

Это уже вторая за последние десять месяцев полицейская операция против Apple Daily, которая была основана Джимми Лаем и поддерживает демократическое движение в Гонконге. 73-летний Лай, задержанный в ходе первого обыска в августе, в 2021 году в ходе нескольких судебных процессов был приговорен к 20 месяцам лишения свободы за участие в продемократических демонстрациях в Гонконге в 2019 году, передает DW.

В отношении него также возбуждено два дела по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности. В случае обвинительного приговора Ли будет угрожать пожизненное тюремное заключение. Власти Гонконга уже заморозили все имущество Джимми Лая.



blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование