Конгресс США проголосовал за федеральный праздник в честь отмены рабства

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение нового федерального праздника - Дня освобождения рабов.

В среду, 16 июня, документ поддержали депутаты Палаты представителей в Вашингтоне. За него проголосовали 415 членов нижней палаты, против выступили 14. Днем ранее законопроект единогласно одобрили члены Сената, передает DW.

Под решением закрепить статус федерального праздника за Днем освобождения рабов (Juneteenth), который отмечается 19 июня, необходима подпись президента Джо Байдена. День освобождения рабов тем самым станет двенадцатым федеральным праздником.

Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865 года. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был издан в разгар войны, 1 января 1863 года президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции.