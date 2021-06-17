Литва думает построить забор вдоль границы с Беларусью из-за наплыва нелегалов

В Литве обсуждают вопрос установки забора на границе с Беларусью, поскольку в последнее время увеличились масштабы нелегальной миграции оттуда. Об этом рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее словам, такой забор может стоить 15 млн евро, сообщает Delfi.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследования возможности установки физического забора. И стоить он будет, пожалуй, 15 миллионов", - сказала министр в программе "Тема дня" на LRT.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене сказала, что в ходе исследования рассматривают разные варианты - забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км.

По словам Билотайте, из-за особенностей естественного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Сейчас забор установлен на 78 километрах от границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому его могут установить на участке еще 508 км.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума. По ее словам, белорусский режим недавно обещал наполнить Европу нелегалами.

В конце мая Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.