Немецкая вакцина CureVac не смогла пройти промежуточную стадию испытаний

По результатам второй фазы промежуточных испытаний вакцина от коронавируса CVnCoV немецкого производителя CureVac не достигла ожидаемых результатов эффективности. Об этом сообщает пресс-служба биофармацевтической компании.

«В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием менее 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была обнаружена предварительная эффективность в 47% по отношению заболевания COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными», - говорится в документе.

ЧПо данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.

«В связи с наличием большого количества вариантов вируса очень важно вести разработку вакцин второго поколения, поскольку новые варианты возникают снова и снова», — подчеркнул глава CureVac, Франц Вернер Хас.

Вторая фаза промежуточных испытаний вакцины-кандидата от CureVac проходила в нескольких странах, в ней принимали участие 40 000 добровольцев.

Между тем ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%.