США осведомлены о военных намерениях России в отношении Беларуси

Президент США Джо Байден в ходе прошедшей 14 июня встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, а также президентами Латвии Эгилсом Левитсом и Литвы Гитанасом Науседой заверил страны Балтии в поддержке в сфере безопасности.

Согласно заявлению Белого дома, Байден и лидеры страны Балтии договорились об усилении партнерства в политической, военной и экономической сферах, в том числе о "сотрудничестве в рамках НАТО по реакции на вызовы со стороны России и Китая".

«Встреча была действительно важной для стран Балтии. США осознают угрозы, с которыми сталкиваются балтийские государства, и хорошо осведомлены о все более агрессивной позиции России и ее стремлении встроить Беларусь в российскую военную архитектуру», - заявил по итогам встречи президент Литвы.

«Мы услышали заверения, что США считают наш регион стратегически важным для Североатлантического альянса, где необходимо упрочить систему сдерживания и обороны», - добавил он.