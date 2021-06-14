Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси

Польские власти упростили процедуру выдачи польских виз гражданам Беларуси, соответствующий документ МИД Польши вступил в силу в понедельник, 14 июня.

Речь идет о том, что заниматься обработкой заявлений на получение визы от белорусских граждан и принимать решение о выдаче разрешительных документов будут не только польские консулы на территории Беларуси, но и сотрудники специального отдела в МИД Польши, в который можно будет обратиться удаленно. Процедура коснется не только рабочих, но и туристических виз, передает Белсат.

Подробная схема подачи заявлений пока не разъяснена. Беларусь стала первой страной, жители которой смогут воспользоваться новым механизмом.