Протасевич отказался уточнять информацию о спонсорах Nexta

Роман Протасевич, принимающий участие в качестве спикера на брифинге МИД по ситуации с захватом рейса Ryanair, отказался назвать фамилии российских спонсоров телеграм-канала Nexta.

Ранее, в интервью на белорусском ТВ Роман Протасевич утверждал, что в числе спонсоров канала засветился некий владелец российской компании с названием близким или содержащем слово «Урал».

После слов Протасевича, в числе «подозреваемых» в спонсорстве Nexta появился владелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин, который публично отверг свое участие в судьбе Nexta.

Отвечая сегодня на соответствующий вопрос, Протасевич заявил, что он всё сказал и не может вспомнить ничего дополнительного к сказанному уже в эфире.