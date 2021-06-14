Украина опровергла слова Лукашенко об отказе принять самолет с Протасевичем

Самолет авиакомпании Ryanair, который власти Беларуси принудили совершить посадку в Минске, не запрашивал разрешение на посадку в Украине.

"Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи - разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются", - заявил руководитель государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в интервью изданию "Бизнес цензор", опубликованном в понедельник, 14 июня.

Украинская сторона готова предоставить эту информацию в рамках расследования, добавил он, передает DW.

Александр Лукашенко ранее утверждал, что авиалайнер не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев после сообщения о якобы находившемся на борту взрывном устройстве.