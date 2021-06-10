Последнее обновление: 10.06.2021 13:35

Парламент Албании провозгласил импичмент президенту

В среду парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты за заявления, которые, по словам правящей партии, призывают к насилию и нарушают конституцию.

104 из 140 депутатов парламента проголосовали за отставку Меты больше чем за год до окончания его срока. Импичмент президенту объявили в Албании впервые с момента введения многопартийной системы в 1991 году, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Конституционный суд, одобрение которого необходимо для утверждения решения парламента, примет решение в течение трех месяцев.

Социалистическая партия, которая была переизбрана в парламент в апреле, обвинила Мету в разжигании насилия за его поддержку оппозиционных партий. Оппозиция перед парламентскими выборами утверждала, что они будут сфальсифицированы.

Один человек умер и четверо получили ранения в перестрелке между сторонниками двух основных партий, социалистов и демократов, за четыре дня до выборов.

Мета, ранее возглавлявший небольшое оппозиционное движение, отрицает любые нарушения со своей стороны и обвиняет социалистов в организации политической мести.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.



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