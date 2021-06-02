Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы по делу о геноциде

Генпрокуратура Беларуси направила просьбу властям Литвы оказать содействие в допросе экс-президента Литвы Валдуса Адамкуса в рамках оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси.

Свою просьбу генпрокуратура РБ обосновала «договором между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года».

В сообщении Генпрокуратуры РБ говорится следующее:

«При приближении Красной армии к границам Литвы Минский мясник (Импулявичюс) и иные каратели 2-го (12-го) батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований: местная дружина Литвы (Lietuvos vietinė rinktinė) и Армия обороны Отечества (Tėvynės apsaugos rinktinė) находились в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.

Следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) никто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс.

После освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе Минский мясник (Импулявичюс) и Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании, а затем в 1949 году – в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления.

Позднее Минский мясник (Импулявичюс), признанный виновным в массовых убийствах, квалифицируемых сегодня как геноцид, был заочно приговорен к смертной казни Верховным судом Литовской ССР. Однако США не удовлетворили запрос о его выдаче.

При этом Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы прошлого века занимал высшую государственную должность – Президента Литовской Республики».

Генпрокуратура РБ также утверждает, что в ее распоряжении есть список с фамилиями и именами членов 2-го (12-го) литовского батальона, а также фотоизображения его отдельных участников.

Подчеркивается, что в ходе расследования уголовного дела «предстоит выяснить роль каждого из уже установленных членов этого батальона, а также Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан, понесли ли они наказание за совершенные злодеяния».

«Генеральная прокуратура Беларуси полагает, что у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства», - сказано в сообщении.