Трех из пяти арестованных активистов Союза поляков Беларуси насильно вывезли в Польшу. Об этом сообщила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская у себя в Twitter.

По ее информации, это Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева. Несмотря на то что они граждане Беларуси, вернуться в страну они теперь не могут. На границе им дали подписать соответствующие бумаги.

Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева — представители «Союза поляков Беларуси». 25 марта Генпрокуратура Беларуси возбудила против них уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК РБ (возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма группой лиц). Правозащитники признали их политзаключенными.

Председатель Союза поляков Анжелика Бориc и представитель организации журналист Андрей Почобут, задержанные в рамка этого же дела, остаются остались за решеткой.