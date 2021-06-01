Глава ВТБ не верит, что Россия ловит в небе оппозиционеров для Лукашенко

Глава ВТБ Андрей Костин сомневается, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича участвовала Россия.

«Я не думаю, что мы для Лукашенко ловим в его же небе оппозиционеров. Я не могу представить, что мы каким-то образом в этом участвовали — не наше воздушное пространство, не наш самолет», - заявил Костин в интервью РБК.

Но из-за этого случая «сейчас опять» к России могут «прицепиться», отмечает Костин, говоря о позиции администрации президента США Джо Байдена по отношению к России.

«Хотелось бы все-таки, чтобы от нас отстали в этом вопросе…», сказал банкир.