СК Беларуси начал тянуть с предъявлением обвинений россиянке Сапеге

Следственный комитет Беларуси в понедельник, вопреки ожиданиям, передумал предъявлять обвинение задержанной гражданке России Софии Сапеге.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Филановича.
"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - сообщил адвокат.
Утром в понедельник защитник россиянки заявил, что 31 мая представители Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси предъявят ей обвинение.
Что-то пошло не так или кто-то передумал…