Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника.

Ранее, Литва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РБ в Вильнюсе.

Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на вопрос, последуют ли ответные действия МИД Беларуси на высылку двух белорусских дипломатов из Литвы.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью», - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - проинформировал Глаз.