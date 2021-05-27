Австрия ввела COVID-сертификаты, не дожидаясь ЕС

Парламент Австрии одобрил в среду законопроект, внедряющий так называемый "зеленый пропуск", который откроет владельцам доступ к ресторанам, гостиницам и культурным заведениям, если они смогут доказать, что привитые, вылечились от COVID-19 или получили отрицательный тест.

За законопроект проголосовали все основные партии, кроме популистской FPÖ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несмотря на то, что на прошлой неделе законопроект вызвал споры после заявлений, что он нарушает права на защиту данных, правительство все же получило поддержку большей части оппозиции, оставив вне законопроекта наиболее противоречивые части, касающиеся массового хранения данных.

Оппозиция назвала этот шаг как победу, заявив, что "мы помешали государственному надзору", заявил депутат-социалист от SPÖ.

Однако либеральная партия NEOS, которая проголосовала за закон, критиковала правительство за то, что оно не ждет общего подхода ЕС.

Канцлер Себастьян Курц ответил, что зеленый пропуск "задает темп" в Европе для внедрения общей схемы сертификатов COVID-19. Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн поблагодарил оппозицию за их "конструктивный подход" и назвал закон путем к возвращению Австрии в нормальности.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.