Китай назвал клеветой заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса

Посольство Китая в США раскритиковало попытки Вашингтона обвинить КНР в «лабораторной утечке» коронавируса.

«Не так давно некоторые люди пытались разыграть старый политический трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса. Кампания по клевете и перекладывание вины возвращаются, теория заговора о «лабораторной утечке» возрождается», говорится в заявлении посольства, передает РБК.

В дипмиссии отметили, что некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять других с самого начала пандемии, при этом игнорируя потребности своего народа в борьбе с коронавирусом и сотрудничество на международном уровне. В посольстве добавили, что такая позиция привела к смерти многих людей.

«Некоторые до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?» — говорится в документе.

В то же время в посольстве отметили, что Пекин поддерживает всестороннее изучение ранних случаев COVID-19 и тщательное расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру.

Ранее Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена насчет происхождения коронавируса. В сообщении говорится, что американская разведка допускает две версии происхождения возбудителя COVID-19: передачу от зараженного животного и утечку из лаборатории.

В свою очередь республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США 19 мая заявили о существовании убедительных косвенных доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. По их данным, вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии.