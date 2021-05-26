Хунта в Мали закрыла внешние границы и ввела комендантский час

Распоряжением военных властей в Мали закрыты наземные и воздушные границы, введен комендантский час.

Об этом сообщил в среду сенегальский новостной портал Seneweb, передает ТАСС.

Комендантский час действует по всей стране с 20:00 до 06:00, отметил он. Меры приняты в связи с политическим кризисом, который возник в Мали после того, как военные арестовали 24 мая временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана, поместив их на армейскую базу вблизи столицы страны Бамако. Сутки спустя вице-президент Ассими Гоита объявил, что лишил их всех полномочий. В среду один из советников Гоиты заявил, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты. Официальных заявлений со стороны Ндао и Уана пока не поступало.

Между тем, согласно Seneweb, в течение всей среды в Бамако проходили консультации между группой военных во главе с Гоитой и прибывшей в Мали делегацией посредников Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Ее возглавляет бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан.

Как стало известно, ЭКОВАС пригрозил малийским военным широкими санкциями, если они не примут немедленных шагов к освобождению Ндао и Уана. В свою очередь Гоита дал понять, что намерен в ближайшие двое суток назначить новое правительство страны. При этом до избрания нового временного президента верховная власть в Мали будет находиться в руках военного совета. Однако консультации продолжаются и стороны еще могут изменить свои позиции.

Гудлак Джонатан уже участвовал в переговорах с Гоитой и малийскими военными, когда во главе делегации посредников ЭКОВАС трижды посетил Мали после военного переворота в августе 2020 года. Тогда под угрозой введения широких санкций со стороны ЭКОВАС военные согласились на создание правительства во главе с гражданским лицом, а также на избрание временного президента Мали. Сформированная военными коллегия выборщиков утвердила 21 сентября бывшего министра обороны и полковника в отставке Ба Ндао временным президентом Мали на предстоящие 18 месяцев, а Ассими Гоиту - вице-президентом. Ба Ндао своим указом назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.