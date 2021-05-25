В Риге снимают флаги IIHF, БЧБ по-прежнему на флагштоках

В Риге снимают флаги Международной федерации хоккея (IIHF), мэр столицы Мартиньш Стакис не согласился со взглядами главы IIHF Рене Фазеля, потребовавшего вернуть государственный флаг Беларуси, который был снят накануне возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживают представители стран-участниц чемпионата мира по хоккею, и заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции.

Замену белорусского флага около гостиницы лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Акция с флагом была проведена после того, как в минувшее воскресенье белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу, которые следовали рейсом Афины — Вильнюс. Протасевич обвиняется по нескольким статьям, а его Telegram-канал в Белоруссии признан экстремистским. Журналисту в Беларуси грозит смертная казнь.

Стакис заявил, что этот жест — инициатива Рижской думы, доверенная ему белорусской оппозицией. По его словам, замена флага — шаг поддержки тех, кто "страдает от режима Александра Лукашенко", передает Delfi.

"Рига солидаризируется с белорусским народом, оппозицией и беженцами. За свободную Белоруссию!" — заявил Стакис.

Ринкевич со своей стороны отметил, что действия белорусских властей, принудительно посадивших самолет в Минске, можно расценивать как террористический акт.

Президент IIHF Рене Фазель, комментируя действия латвийских властей, заявил, что Международная федерация хоккея не поддерживает решение Риги. Глава IIHF направил Стакису письмо, в котором попросил либо вернуть государственный флаг Беларуси на место, либо снять флаг IIHF вслед за белорусским.

"Международная федерация хоккея не может быть частью того, что происходит в Риге. Нельзя просто взять и поменять флаг страны. Для меня это неприемлемо", — заявил Фазель.

Стакис в ответ на письмо Фазеля заявил, что Рига "не может спокойно смотреть на террор кровавого диктатора" и снимет все флаги Беларуси с тех позиций, где они установлены по случаю проведения чемпионата мира, а вместе с ними будут спущены и флаги Международной федерации хоккея.

«Флаги Беларуси по-прежнему развеваются в Риге — это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси», - заявил Мартиньш Стакис.

Он отметил, что чемпионат мира по хоккею - это прежде всего праздник спортсменов, любителей хоккея, рижан и латышей. Однако, никто не должен забывать, что «в нескольких сотнях километров от главной хоккейной арены угнали самолет ЕС, пытают и убивают людей. Это делает режим, который поступает бандитским образом как на местном, так и на международном уровне».

«Спорт должен быть вне политики, но не стоит обманываться — это уже давно не так: в Беларуси спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные функционеры часто хранили молчание. В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, а просто получать удовольствие от хоккея — неприемлемо для меня. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться кем-либо как дымка для маскировки преступлений», — подчеркнул Стакис.

Мэр заметил, что за день получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Беларуси в Риге: «Международная федерация хоккея получила бы столько же, а может дальше больше благодарности от жаждущих свободы белорусов, если она поступила бы так же и выразила бы свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации».

"Президент IIHF требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов IIHF. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги IIHF", - заявил Стакис.

"Мэр Риги поменял флаг в общественном месте, на это мы повлиять не можем, но и согласиться с действиями Риги и принять их мы тоже не можем", — заявил Фазель, комментируя ответ Стакиса на официальное письмо.

Президент IIHF считает, что Стакис преследует личные цели, проводя акции с флагами. "Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика", — добавил Фазель.