Последнее обновление: 22.05.2021 10:27

Россия отвергла обвинения в причастности к акциям в Колумбии

Заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности России к протестам в южноамериканской республике, являются безосновательными.

Об этом заявило российское посольство в Колумбии.

«Мы полностью отвергаем подобные заявления», — говорится в сообщении посольства, передает РБК.

В дипмисси добавили, что подобные обвинения абсолютно безосновательны и никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией.

Также представители посольства выразили «глубокие соболезнования» всем пострадавшим в ходе протестов, их семьям и близким.

Ранее министр национальной обороны Колумбии в интервью газете El Mundo высказал предположение о том, что Россия причастна к протестам в Боготе.

В конце апреля в Колумбии вспыхнули протесты. Протестующие требовали отмены налоговой реформы, которая расширяет базы налогоплательщиков, а также расширяет перечень товаров и услуг, на которые распространяется налог на добавленную стоимость (НДС).

Протестующие назвали реформу несвоевременной в условиях пандемии коронавируса. 2 мая президент Колумбии Иван Дуке заявил об отказе от преобразований. Это произошло на четвертый день протестов. Однако беспорядки в Колумбии продолжились. По данным властей на 20 мая, в ходе протестов погибли 15 человек, более 1000 ранены.



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