Лукашенко: Декрет нужен только на случай убийства

Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности вновь утверждал, что подписанный им 9 мая декрета №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" работает только в одном случае – его убийства.

"Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если не дай бог это произойдет. Вы знаете, какой это случай. Только одного! - сказал глава государства. - И представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет Президента. Естественно, когда изберут нового Президента, отпадет и необходимость в подобном декрете. Он будет отменен новым Президентом или же парламентом и Президентом. В зависимости уже от новой Конституции, я надеюсь", - заявил Лукашенко.

По его словам, декрет нужен для того, чтобы «миллионы граждан», которые «поддерживают нынешнюю политику», не беспокоились за свою судьбу.

"Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Только при одном случае - при покушении и гибели Президента. Только!", - уточнил пенсионер.

Он также прокомментировал высказывание о том, что, подписав декрет, он проявил недоверие премьеру.

"Я не говорю нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть на должности премьера на тот момент любой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит "не доверяет"? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности", - сказал Лукашенко.

"Этот декрет мне никто не советовал - что, как… Наоборот, пять раз его переписывали. Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не довлел над мнением членов Совета безопасности. Что тут недемократично, что тут не так? Вот суть этого декрета. А интерпретировать его можно по-разному, фантазии у людей хватает. Но я хочу, чтобы вы понимали, в чем суть этого декрета", - резюмировал пенсионер.