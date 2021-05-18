США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Армению и Азербайджан провести переговоры о демаркации границы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе отдельных бесед Салливана с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РБК.

В ходе разговоров помощник американского президента выразил обеспокоенность недавней напряженностью на границе двух стран. Он подчеркнул, что движения войск в данном регионе являются безответственными и провокационными. При этом он отметил, что Вашингтон намерен добиваться примирения между конфликтующими сторонами.

12 мая в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные под предлогом «уточнения границ» попытались провести некие работы на одном из приграничных участков. На следующий день Пашинян назвал случившееся покушением на суверенную территорию Армении. Так, по его словам, азербайджанские военные перешли армянскую границу в районе озера Севлич и прошли в глубь страны на 3,5 км.

В свою очередь, в Баку сочли неадекватной реакцию Армении. По мнению Баку, на границе с Арменией, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, лишь идет процесс размещения пограничных сил республики согласно ранее подписанному трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года.