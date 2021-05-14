Медведчука в Украине "деолигархизировали" и продолжение... следует

Президент Владимир Зеленский считает, что с лишения рычагов влияния Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина и народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", началась деолигархизация Украины. Об этом он написал в колонке президента в "Фокусе".

"Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужна настоящая демократия, "которая работает в интересах всех граждан, а не кучки избранных".

По его словам, богатые украинцы сейчас – это те "кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов", и кто моделировал "правила игры" для себя.

"Государство, где есть подобная неравенство, точно не сможет быть комфортным и конкурентным", – считает Зеленский.

"Абсолютное большинство украинцев не считала такую ​​ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество", – написал он.

Теперь "с помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный ущерб государственной безопасности".

"На этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", – заявил президент.

"Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации. Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то "особые" граждане нашей – и не только нашей – страны не смогут быть "равнее" других и не смогут присваивать что-либо, шантажируя государство", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на проблему.

Он также считает, что именно олигархические структуры сталкивают людей в разных взглядах, из-за чего Украина теряет шансы на процветание и признание.

В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В мае Медведчуку объявили подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море, суд посадил его под домашний арест.