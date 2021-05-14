Последнее обновление: 14.05.2021 17:59

В Германии показатель заболеваемости COVID-19 упал ниже ключевого порога

Семидневный показатель заболеваемости COVID-19 в Германии впервые за почти два месяца в пятницу упал ниже ключевого порога, открыв путь к отмене ограничений, если тенденция сохранится. Об этом свидетельствуют данные института здравоохранения RKI.

Количество инфекций на 100 000 населения упало до 96,5 - впервые она опустилась ниже уровня 100 от 20 марта.

Число новых ежедневных случаев возросло на 11 336, всего с начала пандемии в Германии подтверждено 3 577 040 инфекций.

Количество умерших за сутки выросло на 190 до 85 848.

Если уровень заболеваемости 100 000 человек в Германии опускается ниже 100, это является сигналом возможности ослабления коронавирусных ограничений.

Министр здравоохранения Йенс Шпан отметил падение количества инфекций, но призвал к осторожности.

"Следующие шесть недель решат, как сложится июль и август", - сказал он после визита в центр распределения вакцин.

Несколько немецких земель, включая столицу Берлин, объявили во вторник о планах ослабить коронавирусные ограничения в ближайшие дни.

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