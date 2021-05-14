Греция официально открылась для иностранных туристов

Греция официально дала старт своему туристическому сезону, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за коронавируса.

"Мы открываем нашу туристическую индустрию для мира", - сказал министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции на открытом воздухе, состоявшейся на фоне храма Посейдона на мысе Сунио близ Афин.

Туристам из стран Европейского Союза, а также других стран разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму. Это правило применяется еще с прошлого лета.

Правила сохранятся до внедрения европейского зеленого сертификата.

Туристов будут случайно проверять в греческих аэропортах. Для путешествующих с положительным тестом предусмотрены карантинные отели.

Туристический сектор, который составляет примерно пятую часть ВВП Греции, пострадал от сильного падения за последний год, когда доходы уменьшились до 4 млрд евро, меньше четверти из 18 млрд, достигнутых в 2019 году.

Путешественники, возвращающиеся в Германию и Британию, все еще должны идти карантин, то есть количество посетителей Греции из двух ключевых рынков на данный момент, вероятно, будет ограничено. Но Теохарис на этой неделе выразил надежду, что Великобритания вскоре внесет Грецию в свой "зеленый список".

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство существующих противоэпидемических ограничений.

С 14 мая перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также на острова. Также будет отменено правило о том, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по любой причине. Кроме того, сокращен комендантский час.