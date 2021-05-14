Японские города из-за COVID-19 отказываются принимать олимпийских спортсменов

По меньшей мере 40 из более чем 500 японских городов, которые зарегистрированы для приема иностранных атлетов Олимпийских игр, отказываются впускать спортсменов на фоне четвертой волны заболевания коронавирусом в стране. Об этом сообщает газета Nikkei.

По словам правительственных источников, города отказались впускать атлетов, на сборы и мероприятия культурного обмена, до начала Олимпийских игр.

Отмечается, что в четверг около сотни врачей призвали правительство отменить Олимпийские игры из-за того, что медицинская система может не справиться, если Игры будут все же проведены в стране.

Некоторые известные японские атлеты также выразили сомнения относительно проведения Игр во время пандемии коронавируса.

Ранее сборная США по легкой атлетике отменила подготовительный сбор в Японии перед Олимпийскими играми из-за угрозы на фоне пандемии COVID-19.

Олимпиада в Токио должна открыться 23 июля. Япония борется со всплеском заражений коронавирусом, а большинство населения страны требует отмены Олимпиады-2020 или же ее переноса во второй раз.

Правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширило его действие на префектуры Фукуока и Айти.