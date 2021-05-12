Чехия не признает сертификаты вакцинации других стран из-за страха подделок

Чехия пока будет признавать только сертификаты о вакцинации, выданные на ее территории, но не в других странах.

На сегодня льготы для людей, привитых против коронавируса, действуют в Чешской Республике только для тех, кто получил вакцину и подтверждение ее введения в Чешской Республике. Министерство здравоохранения оправдывает это опасениями подделки документов и невозможностью проверки сертификатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Издание приводит в пример случай гражданина Германии с временным проживанием в Чешской Республике, который был привит на своей родине, но Чехия не признает его прививочной карты. Он считает это дискриминацией.

Мероприятия министерства здравоохранения Чехии об отмене обязательства относительно негативного теста для вакцинированных лиц, путешествующих в Чехию из стран со средним и высоким риском заражения, которые вступили в силу 4 мая, не распространяются на людей, привитых за пределами Чешской Республики.

Это также касается граждан Чешской Республики, которые были привиты за рубежом из-за первоначального дефицита вакцин.

В министерстве утверждают, что европейский паспорт вакцинации может стать решением проблемы.

"Техническое и методологическое решение этой ситуации сейчас готовится", - заявили в ведомстве.

Сейчас государства-члены ведут переговоры с Европарламентом о форме сертификата, чтобы облегчить путешествия людей, имеющих прививки, негативные тесты или антитела.