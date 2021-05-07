В Польше задержали на границе груз c белорусскими сигаретами почти на $10 млн

Сотрудники Подляского пограничного отряда и пограничного поста в Тересполе, а также Национального налогового управления задержали на границе груз c белорусскими сигаретами почти на $10 млн.

Крупная контрабанда сигарет обнаружена в трех железнодорожных контейнерах в поезде, в которых должны были перевозить удобрение — вермикулит.

"Это самая крупная контрабанда сигарет в истории, задержанная Пограничной службой и Национальным налоговым управлением", - говорится в совместном заявлении двух служб.

В общей сложности пограничники изъяли 2 млн 500 тыс. пачек сигарет на сумму 37 млн злотых ($9 729 142).

Делом занимается районная прокуратура города Бяла-Подляска. Пока обвинение никому не предъявлено.

"Железнодорожные контейнеры - это новый способ для преступных группировок переправлять нелегальные сигареты с Востока на Запад", - отмечается в сообщении.