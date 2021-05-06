С 10 мая в Чехии отменяется целый ряд коронавирусных ограничений

С понедельника, 10 мая, в Чехии будет отменен целый ряд ограничений, введенных в связи с карантином по коронавирусу.

По всей стране возобновят работу детские сады; все начальные школы перейдут на очный режим обучения. Средние классы школ будут действовать в режиме по сменам.

Будут открыты все магазины, а не только продовольственные, как в данный момент. Возобновят торговлю рынки под открытым небом.

Откроются музеи, галереи и памятники архитектуры, которые, однако их можно будет посещать лишь индивидуально, а не туристическими группами.

На свадьбах и похоронах сможет присутствовать до 30 человек.