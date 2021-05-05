Последнее обновление: 05.05.2021 10:32

Глава МИД Германии и госсекретарь США не пришли к согласию по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции в вопросе проекту газопровода "Северный поток-2".

Об этом Маас рассказал журналистам по итогам почти 40-минутной беседы со своим американским коллегой во вторник, 4 мая.

"Мы обсудили и "Северный поток-2 ", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", - отметил немецкий министр.

Блинкен в разговоре отметил "сильную оппозицию" США по этому проекту, уточнил представитель Госдепа Нед Прайс.

В то же время глава МИД ФРГ отметил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики. Германия и США выступают "за конкретную политику с целью не создавать новые окопы и не вызвать новый конфликт Востока и Запада, а озвучивать ясные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей - но оставаться всегда готовы к переговорам", - заявил Маас.

На конец апреля газопровод был готов на 95%. Несмотря на критику с разных сторон, правительство ФРГ поддерживает "Северный поток-2".



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