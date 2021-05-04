G20 поддержит введение «паспортов вакцинации»

Министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение "паспортов вакцинации" от болезни COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту совместного заявления министров, это позволит быстрее восстановить туристическую отрасль, которая понесла огромные потери в течение пандемии.

Как отмечается в заявлении, "паспорта вакцинации" помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, что окажет благоприятное влияние на мировую экономику.

"Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики путем прямого и косвенного влияния этой отрасли на другие", - говорится в проекте заявления.

Министры готовы поддержать инициативы, такие как цифровой зеленый сертификат ЕС. Этот документ будет свидетельствовать о том, что его носитель был полностью вакцинирован, имеет иммунитет или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19.