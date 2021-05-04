Евросоюз начал экспертизу китайской COVID-вакцины Vero Cell

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало 4 мая процедуру постепенной экспертизы (rolling review) инактивированной вакцины от COVID-19 Vero Cell производства китайской компании Sinovac. Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора.

"Комитет ЕМА по лекарственным препаратам для человека (CHMP) начал постепенную экспертизу инактивированной вакцины от COVID-19 (Vero Cell), разработанной Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕМА проведет оценку соответствия вакцины Vero Cell стандартам ЕС относительно эффективности, безопасности и качества. Временные рамки для завершения этой оценки пока неизвестны, однако в ЕМА указали на то, что это может быть быстрее, чем обычно, поскольку оценка проводится в рамках процедуры rolling review.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств одобрило для использования четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.