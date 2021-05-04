Путин подписал закон о запрете чиновникам иметь вид на жительство за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которыми вводится запрет для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом.

Документы опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Инициативы, внесенные в Госдуму Путиным в ноябре прошлого года, направлены на развитие новых норм конституции. Законы вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. В первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом. Лицам с иностранным гражданством или видом на жительство запрещается замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

В закон «О государственной охране» вводится норма, согласно которой военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин РФ, «не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства». В ранее действовавшей редакции закона было прописано лишь, что органы госохраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом, которые не имеют гражданства других стран.

Согласно внесенным изменениям в Трудовой кодекс, «лица, не имеющие гражданства РФ, или граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, не допускаются к работе в госорганах или органах местного самоуправления на должностях, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к гостайне».

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, органах ФСБ, Службе внешней разведки РФ, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета РФ и других военных структурах, теперь будет предусмотрен не только действующий запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство или иные документы, подтверждающие право на постоянное проживание за рубежом.

Принятый закон дает возможность лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство, и иностранным гражданам проходить военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Граждане, обучающиеся для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, обязаны будут сообщить в свой военный центр о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного не позднее пяти рабочих дней.

В случае появления или наличия иностранного гражданства такие лица подлежат «отчислению из военного учебного центра». В то же время они по-прежнему будут подлежать воинскому призыву. Аналогичная норма вводится и для граждан, обучающихся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, матросов запаса.

Кроме того, закон распространяет на председателя Банка России и его заместителей правило, согласно которому на эти должности могут быть назначены граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом. Глава и зампред ЦБ будут освобождены от должностей в случае прекращения гражданства или наличия у них иностранного гражданства, вида на жительство.

Аналогичный запрет прописывается для послов и полномочных представителей РФ. Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять своих начальников о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.

Гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство, которое он не может прекратить по независящим от него причинам, в исключительных случаях «в порядке, определенном президентом Российской Федерации», может быть принят на государственную или муниципальную службу на должность, не требующую доступа к гостайне. Действующие госслужащие с иностранным гражданством, которое они не смогли прекратить, также в исключительных случаях смогут продолжить работу.

Данные положения не распространяются на лиц, претендующих «на замещение должности прокурора, руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность». Действие статьи также не распространяется на жителей Крыма и Севастополя.