ЕК рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами, Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой сфере, сообщает ТАСС.

"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия признает, что пока этот механизм предлагается без общеевропейских сертификатов вакцинации или "цифровых зеленых пропусков", как они будут называться в ЕС официально, согласование которых еще не завершено.

"После введения цифрового зеленого пропуска летом эта система будет еще более упрощена", - отмечает ЕК.

Еврокомиссия также предложила "повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации". Этот список был создан летом 2020 года. Изначально в него вошли 14 государств, однако, по мере распространения второй волны пандемии, он к февралю 2021 года сократился до семи стран и более не менялся. Предложенная Еврокомиссией методика его расчета оказалась настолько жесткой, что ей сейчас не удовлетворяет даже большинство государств ЕС.

Еврокомиссия отметила, что сейчас в этот список включаются страны, где средний показатель заболеваемости за последние две недели составляет менее 25 новых случаев на 100 тыс. человек населения. Теперь Брюссель предлагает повысить этот показатель до 100 новых случаев. При этом сама Еврокомиссия отмечает, что в среднем по ЕС этот показатель сейчас составляет 420 случаев.

В то же время Еврокомиссия предложила странам ЕС одновременно механизм "аварийного тормоза", который предусматривает возможность очередного быстрого закрытия границ в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, например выявления новых опасных штаммов вируса.

"Пришло время оживить сферу туризма о трансграничной дружбы в ЕС", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем вновь начать принимать вакцинированных граждан и приезжих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией. Однако, если появятся новые штаммы, мы должны действовать быстро: мы предлагаем создать в ЕС механизм аварийного тормоза", - написала она.

В заявлении Еврокомиссии поясняется, что данный механизм позволит государствам ЕС в короткие сроки принимать решения о сведении к абсолютному минимуму всех трансграничных поездок с конкретными странами, если эпидемиологическая ситуация там резко ухудшится.

Новые рекомендации Еврокомиссии последовали после того, как некоторые государства ЕС уже начали менять нормы въезда граждан, чтобы обеспечить приток туристов в летний период, в том числе из России. Публикация этих предложений позволит странам Евросоюза продолжать эту практику, но уже не в нарушение, а в соответствии с рекомендациями Брюсселя.

Чтобы эти рекомендации вступили в силу, их теперь должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение этого документа в Комитете постоянных представителей, то есть на уровне послов 27 государств ЕС, состоится 5 мая.