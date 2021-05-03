Кыргызстан и Таджикистан отвели военных от границы

Ситуация на киргизско-таджикском участке границы в настоящее время стабильная.

Как передает 24.kg со ссылкой на пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, стороны завершили вывод дополнительных сил и техники с линии государственной границы вглубь собственной территории.

Совместная комиссия, которая состоит из офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, осуществляет инспекцию участков, на которых размещались дополнительные военные силы и средства.

Пограничные подразделения Кыргызской Республики продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

Как сообщалось, конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта "Главный". Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к столкновениям с участием военных и с применением огнестрельного оружия.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день стрельба возобновилась. Согласно последним данным, с обеих сторон погибли свыше 40 человек, еще свыше 250 получили повреждения.

1 мая президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры и договорились об отводе военной силы из пограничных районов.