Японские ученые сняли на камеру, как COVID-19 убивает клетки

Японским исследователям удалось с помощью камеры сверхвысокого разрешения получить снимки клеток, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает NHK.

Группа исследователей Осакского университета и NHK провели совместный эксперимент, в котором использовался оптический микроскоп, оснащенный камерой с разрешающей способностью 8K.

«На снимках видно, как культивируемые клетки животных начинают деформироваться четыре часа спустя после того, как в них введен коронавирус. Позднее происходит распад этих клеток», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при увеличении изображений внутри зараженных клеток можно рассмотреть белые зернистые структуры. По словам исследователей, это явление может быть связано с процессом заражения либо с воспроизведением вируса внутри клеток.

По словам адъюнкт-профессора Накаямы Эми, полученные изображения могут помочь в оценке эффективности медицинских препаратов, разрабатываемых для лечения коронавирусных инфекций.