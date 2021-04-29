Тelegram-канал «Черная книга Беларуси» признан экстремистским

Суд Железнодорожного района Гомеля признал Тelegram-канал «Черная книга Беларуси» и еще пять региональных Тelegram-каналов ЧКБ экстремистскими.

По версии МВД, в них размещались «экстремистские публикации, в которых, выражается неприязнь к государственных органам, госслужащим и правоохранителям».

«В материалах зачастую используются различные презрительные наименования (бандиты, фашисты, преступники, каратели, лжецы), разжигается социальная рознь. В совокупности это формирует негативное отношение к действующей власти, подрывает ее авторитет», - написало МВД.