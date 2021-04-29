Последнее обновление: 29.04.2021 12:37

Беларусь передала России завизированные проекты 26 дорожных карт

Беларусь передала Российской Федерации уже завизированные проекты 26 союзных программ – так называемых интеграционных «дорожных карт». В работе остались только две. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Головченко отметил, что работа над пакетом интеграционных документов продолжается, однако 23 апреля 26 союзных программ уже были переданы российской стороне, сообщает ТАСС.

Напомним, «дорожные карты» обсуждали на встрече в Кремле 22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Тогда белорусский лидер заявил, что уже согласовано 26-27 союзных программ, осталось согласовать лишь «еще 2-3 по экономике».

После этого посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что подписание оставшихся «дорожных карт» может затянуться до сентября.

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